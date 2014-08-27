Стрес робить чоловіків безплідними

Стрес є однозначним фактором ризику зниження фертильності у чоловіків через погіршення якості сперми, заявляють вчені. Отже, парам, які бажають завести дитину, потрібно спочатку подбати про психічний стан.

Психологічний стрес шкідливий для сперми, негативно впливає на концентрацію сперматозоїдів, їх зовнішній вигляд, здатність запліднити яйцеклітини. Чим сильніший стрес, тим менше сперматозоїдів в еякуляті. Більш того, підвищується ризик того, що рухливість сперматозоїдів буде порушена, йдеться в дослідженні Колумбійського університету, повідомляє Настрій за матеріалами сайту Meddaily.

Через стрес виробляються гормони-глюкокортикоїди, які можуть знизити рівень тестостерону і вироблення сперматозоїдів. Ще одна причина - окислювальний стрес, що негативно впливає на якість насіння. Це довело обстеження 193 чоловіків 38-49 років.

Чоловіки проходили тести, що оцінюють рівень стресу, викликаного роботою та іншими впливами. Враховувався загальний стан і реальні події, які можуть вести до стресу. І об'єктивно, і суб'єктивно стрес погіршував якість сперми. Примітно: безробітні чоловіки мали зниження якості сперми у порівнянні з працюючими чоловіками, незалежно від рівня стресу на роботі.