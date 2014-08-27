Гранатовий сік - еліксир молодості

Британські вчені з університету Единбурга довели: гранатовий сік знижує ризик серцево-судинних захворювань, діабету і раку і відсуває імпотенцію. І цілком можливо, що гранатовий сік здатний відсунути настання старості, пише ilife-news.com.

Щоденне вживання гранатового соку допомогло всього за місяць значно зменшити жирові відкладення на таліях у добровольців, які вживали 500 мл гранатового сік кожен день.

Крім того, показники кров'яного тиску порівняно з групою, яка гранатовий сік не вживала, були теж значно краще.

В результаті дослідження з'ясувалося, що сік граната допоможе знизити кількість «поганого» холестерину в крові, що підвищує ризик серцево-судинних проблем і і діабету II типу.

Раніше гранатовий сік використовувався при лікуванні анемії - по 1/4 склянки 4 рази на день за 20 хв до їжі, розбавивши навпіл з водою. Слід враховувати, що гранатовий сік має сильний в'яжучий ефект.