У недоношених дітей порушені почуття сприйняття

Нещодавні дослідження показують, що недоношені діти дещо інакше сприймають навколишній світ. У таких дітей ослаблені або, навпаки, посилені деякі почуття сприйняття, пише newss.net.ua.

Британські вчені обстежили 43 дитини у віці 11 років, які були народжені раніше терміну. Як виявилося, вони несприйнятливі до зміни температури. Передчасні пологи також впливають на сприйняття болю.

Дослідники лондонського університету стверджують, що нервова система дуже рухлива на ранніх ступенях розвитку. Тому недоношені діти піддаються величезному ризику розвитку серйозних захворювань нервової системи.

Лікарі-педіатри впевнені, що порушення почуттів сприйняття впливатимуть у подальшому на розуміння якості життя, світовідчуття і загальний розвиток таких дітей. Результати дослідження дуже актуальні, так як по всьому світу народжується велика кількість недоношених малюків.