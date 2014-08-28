Помідори - чудовий спосіб профілактики раку простати

Дослідники з університетів Брістоля, Кембриджа і Оксфорда заявили, що чоловіки, які їдять більше 10 порцій помідорів на тиждень, мають на 18 відсотків більш низький ризик розвитку раку простати, пише econet.ua.

Вчені спостерігали за дієтою і способом життя 1806 чоловіків у віці від 50 до 69 років з раком простати і порівняли з аналогічними даними 12 005 чоловіків, які не мають такого захворювання. Дослідники встановили зв'язок між споживанням трьох харчових компонентів: кальцію, селену і продуктів, багатих лікопіном, - і раком простати.

Чоловіки, які мали оптимальне споживання цих трьох харчових елементів, мали більш низький ризик розвитку хвороби. Помідори, томатний сік і печені боби виявилися найбільш ефективними. Вони знижували ризик раку на 18 відсотків, при вживанні понад 10 порцій на тиждень.

Автор спостережень Vanessa Er: «Наші результати показують, що помідори можуть мати важливе значення в профілактиці раку простати. Однак потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити наші висновки. Чоловіки повинні, як і раніше, їсти велику різноманітність фруктів і овочів, підтримувати здорову вагу і залишатися активними».