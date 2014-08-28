Зелений чай захищає спинний мозок від пошкоджень

Напій багатий на поліфеноли - сильнодіючі антиоксиданти, які захищають нейрони від пошкоджень і мінімізують можливі збитки.

Як пише comments.ua з посиланням на Science World Report, результати нового дослідження свідчать, що екстракт зеленого чаю знижує окислювальний стрес і запобігає апоптозу - генетично запрограмованій загибелі - нейронів. Крім того, поліфеноли зеленого чаю в принципі оберігають спинний мозок від вторинних ушкоджень.

Накопичення окислення може з часом призвести до таких проблем, як перекисне окислення ліпідів, пошкодження ДНК та окислення білків. Автори дослідження планують продовжити роботу та сподіваються розробити дієвий метод лікування. Зокрема, вони хочуть знайти спосіб для регенерації і функціонального відновлення нейронів після ушкоджень спинного мозку.

Відзначимо, що раніше проведені дослідження показали, що екстракт зеленого чаю посилює синоптичні зв'язки в мозку, що сприяє профілактиці вікових проблем з пам'яттю.