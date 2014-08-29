Малозабезпечені люди їдять більше солі

Дослідники з Університету Уорвік вивчали зміни в споживанні солі серед громадян Великобританії, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Вчені оцінили дані масштабного британського опитування, проведеного в 2008-2011 роках. У ньому брали участь 1027 осіб у віці від 19 до 64 років, які проживали у Великобританії. Споживання солі відстежувалося за допомогою щоденника. Враховувалася лише та сіль, яка містилася в продуктах харчування, а не та, яку люди додавали до страв за столом або під час приготування їжі.

Дослідники розглянули не тільки споживання солі, але і його зв'язок з професією і рівнем освіти. Вони відзначили загальне зниження споживання солі за період з 2000-2001 за 2008-2011 роки. В середньому учасники вживали 0,9 грама солі в день. Однак серед людей, що займають низьке соціально-економічне становище, позитивних змін не відбулося. Вчені відзначають, що саме такі люди найчастіше страждають від високого кров'яного тиску (гіпертонії), інсультів, інфарктів та ниркової недостатності.

Дослідник Франческо Каппуччіо говорить: "У раціон малозабезпечених людей часто входять дешеві продукти низької якості, які містять багато солі, жирів і калорій. У Британії знизилося споживання солі в цілому завдяки політиці, що включала інформаційні кампанії, зміну складу продуктів і моніторинг. Тим не менш, бідні люди як і раніше їдять нездорову їжу".