Як потрібно вдало починати ранок
10:30, 29 серпня 2014Зарубіжні новини
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Багато хто знає, що від того, як почнеться ранок, буде залежати ваш день
Фото: belgusto.com.ua
Як потрібно вдало починати ранок. Багато хто знають, що від того, як почнеться ранок, буде залежати ваш день, пише infosmi.net.
Ось кілька порад, для позитивного початку дня:
1. Прокидайтеся під улюблену музику;
2. Приділіть п'ять хвилин своїм мріям. Закрийте очі і уявіть, що у вашому житті є все, про що ви мрієте;
3. Приймайте холодний душ. Він зарядить вас енергією;
4. Зробіть зарядку;
5. Поснідайте або випийте чашечку ароматної кави;
6. Вирушайте по своїх справах з посмішкою на обличчі. Радійте кожному новому дню.
Дотримуючись цих простих порад і ви зможете стати щасливішими.
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