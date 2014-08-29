Чому японки мають молодий вигляд

Жінки азіатського походження, а особливо японки дуже молодо виглядають. Найчастіше визначити їх вік «на око» практично неможливо. У чому причина, і чи можуть європейки досягти такого ж результату?

Серед причин моложавості японок дослідники називають:

Правильне харчування. У раціоні японців багато риби, овочів, злакових, особливо рису, водоростей і чаю, мало тваринних жирів, пише liza.ua. Така «дієта» характерна для всього населення Японії останні 1500 років, що сформувало певну генетику. Крім того, в Японії існує справжній культ свіжості, ніяких заморожених продуктів, термін зберігання риби - кілька годин, тому в пошані сироїдіння і мінімальна термообробка.

Захист від сонця. Згідно японським стандартам краси жінка повинна мати білу шкіру. Тому у всіх косметичних і декоративних засобах міститься SP-фільтр, дія якого підкріплюється парасольками від сонця.

Традиції догляду за собою. Вони ґрунтуються на багатоступеневості і багатошаровості. Ні одна японка не обмежить ритуал догляду за собою банальним умиванням. Це буде ретельне очищення шкіри в кілька прийомів з використанням різних засобів. Для неї одночасне нанесення 7-9 засобів- звичне явище. Основа основ - очищення і зволоження.

Натуральні засоби. З цим згодні всі, незалежно від походження та віросповідання. Чим менше консервантів в косметиці, тим менше побічних ефектів. Правда, у східних красунь до звичайним рослинним і природним компонентам додаються і більш екзотичні, такі як товчені перли або нефрит.

Більш щільна шкіра. Від природи у японок шкіра жирніша, пористіша і товща, тому і зморшки на ній з'являються пізніше, ніж на тонкій шкірі європейок. Саме тому, косметика, вироблена в Японії для місцевого ринку, не завжди підходить нам, мешканкам європейських широт.

Обличчя - відображення краси внутрішньої. Душевна гармонія, любов до себе і навколишнього світу успішно розгладжують зморшки.

Як бачимо, крім факторів, визначених природою, все інше цілком застосовно і до нас. А це означає, що молодість і краса в наших руках, головне - не лінуватися.