Шкідлива їжа відбиває бажання їсти здорову їжу

Вчені з Університету Нового Південного Уельсу провели дослідження на щурах. Нездорова дієта не тільки збільшувала вагу гризунів, але і пригнічувала їх природне прагнення харчуватися здоровою їжею, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Дослідники вважають: їх висновки допоможуть пояснити, як надмірне споживання нездорової їжі змінює поведінку людини, послаблює її самовладання і призводить до переїдання і ожиріння.

Команда дослідників навчила молодих самців щурів асоціювати два різних звукових сигнали зі смаком солодкої води, вишневою і виноградною. Щури, вирощені на здоровій дієті, переставали відповідати на сигнали, пов'язані зі смаком ласощів, якими їх недавно тішили. Цей вроджений механізм поширений серед тварин. Він захищає їх від переїдання і допомагає дотримуватися здорової збалансованої дієти. Два тижні щурів годували шкідливими продуктами. У їх раціон входили пиріг, пельмені, печиво і торт. Гризуни стали споживати на 150% більше калорій, і їх вага збільшилася на 10%.

Вчені відзначили, що поведінка тварин теж змінилася. Вони стали байдужими у виборі продуктів харчування. Щури перестали віддавати перевагу здоровій їжі. Зміни збереглися протягом деякого часу після того, як гризуни повернулися до здорової дієти. Дослідники прийшли до висновку, що шкідлива їжа викликає тривалі зміни у частинах мозку, які відповідають за нагороду, включаючи орбітофронтальну кору (ділянку мозку, пов'язану з прийняттям рішень). Можливо, висновки вчених застосовні і до людей, бо ці частини мозку схожі у всіх ссавців.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), більше 10% дорослого населення планети страждає ожирінням. Щонайменше 2,8 мільйона людей щороку помирає через надмірну вагу або ожиріння, бо вони є факторами ризику розвитку цілого ряду хронічних захворювань, включаючи діабет, хвороби серця і рак. Дослідження також показує, що реклама може мати більший вплив на людей з надмірною вагою. Ймовірно, вона заважає їм чинити опір тязі до нездорової їжі.