Чим небезпечне сонне "сп'яніння"

Пробудження зі змішаною свідомістю, або сонне сп'яніння - це стан, при якому людина прокидається «не повністю», і здійснює в перший час після пробудження різні ірраціональні вчинки. В кращому випадку - просто намагається відповісти на дзвінок замість того, щоб вимкнути будильник на телефоні, в гіршому - проявляє невмотивовану агресію до близьких (можливо, тому, що їй тільки що снився ворог), пише Здоров'я.

Як показує нова робота, опублікована в журналі Neurology, сп'яніння сном зустрічається набагато частіше, ніж вважалося раніше (хоча б раз в рік воно проявляється у кожного сьомого), причому цей стан дуже часто пов'язаний з іншими порушеннями роботи нервової системи.

У дослідженні взяло участь більше 19000 дорослих громадян США. Добровольцям потрібно було розповісти, чи здійснювали вони хоч раз за останній рік дивні, помилкові або агресивні вчинки відразу після пробудження. Крім цього, учасники дослідження відзначали, чи є у них в анамнезі психічні розлади чи приймають вони препарати, що впливають на роботу мозку.

Виявилося, що 15% опитаних хоча б раз за останній рік відчули на собі сонне сп'яніння. З тих, хто схильний до цього стану, у 84% були й інші проблеми зі сном, а у 37,4% - психіатричний діагноз: депресія, обсесивно-компульсивний або тривожний розлад. Багато схильних до сонного сп'яніння були не з чуток знайомі і з алкогольним сп'янінням. 31% "п'яніючих" приймали антидепресанти. 20% недосипали, а 15%, навпаки, занадто довго спали. Деякі потрапляли відразу в декілька категорій.

Сонне сп'яніння можна було б залишити в спокої, якби не така значна частка людей з розладами роботи нервової системи серед "п'яніючих". Отже, цей стан не такий безневинно, як здається, і вимагає більш пильної уваги, ніж вважали раніше.