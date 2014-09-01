Вчені розробили препарат для сповільнення старіння

Міжнародна група вчених домоглася прогресу у вивченні зв'язку імунітету з процесами старіння, а також розробила інноваційний препарат для уповільнення швидкості старіння клітин імунітету. Результати досліджень британських та іспанських вчених розкрито у свіжому номері журналу Nature Immunology, пише scienceblog.ru.

Раніше ця ж група вчених з'ясувала, що T-лімфоцити знаходяться під контролем особливих молекул, які характеризуються гальмуючою дією на захисні функції лімфоцитів.

У новій роботі автори приділили більше уваги гальмуючій дії MAPK p38 шляхом використання медикаментозного лікування. Вчені зробили відкриття, що старі T-лімфоцити можна відновити, заблокувавши MAPK p38. Вживаючи особливий препарат, можна виключити з ланцюжка деякі ділянки, одночасно вплинувши на роботу T-лімфоцитів.

Медикаментозна терапія T-лімфоцитів покращує енергетичні функції клітин і навіть відновлює їхню здатність до розмноження. Вчені вже давно встановили зв'язок старіння зі зниженням рівня імунітету. Літні люди більш схильні до ракових захворювань і вірусних інфекцій, не кажучи вже про низьку ефективність профілактичної вакцинації.