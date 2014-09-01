Що корисніше: кава чи чай

Вся справа, звичайно, у антиоксидантах, які містяться в чаї і благотворно діють на серце. Аналіз історій хвороб 131 401 людини від 18 до 95 років, що спостерігалися або лікувалися в Паризькому центрі превентивної медицини в 2001-2008 роках, показав, що чай знижує ймовірність смерті від хвороб, не пов'язаних з серцем, майже на чверть. Чай корисніший за каву для серця, вважає керівник дослідження, професор Ніколас Данчин. Крім цього, любителі чаю довше зберігають фізичну активність, пише medinfo.ua.

Своїми корисними властивостями чай зобов'язаний флавоноїдам, які входять в антиоксиданти, які захищають, як вважають медики, серце.

За 7 років спостережень паризькі медики зафіксували 95 смертей пацієнтів Центру від серцево-судинних захворювань і 632 смерті від не пов'язаних з серцем хвороб. Любителями чаю або кави вважалися люди, які випивають більше чотирьох чашок в день. Серед шанувальників чаю виявилося не тільки значно менше смертей, але і більше фізично активних людей: 45 і 41% відповідно.

Чай значно знижує артеріальний тиск. Цікаво, пише Daily Mail, що чоловіки у своїй більшості віддають перевагу каві, а представниці слабкої статі віддають перевагу чаю.