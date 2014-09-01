Матері, які відповідають на лепет дітей, сприяють розвитку їх мови

Нове дослідження, проведене вченими з Університету Айови та Університету Індіани, показало: розмови з немовлятами позитивно впливають на їх розвиток, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Батьки, які реагують на лепет новонароджених, навіть якщо не розуміють, що вони намагаються сказати, закладають своїм дітям основи соціальної взаємодії. Такі висновки оскаржують переконання, ніби здатність до спілкування є вродженою якістю, і батьки ніяк не впливають на її розвиток.

Батьки, які свідомо ведуть бесіди з немовлям, прискорюють освоєння ним звуків і мови. Матері і батьки часто приблизно однаково реагують на мову немовлят. У своєму дослідженні вчені два рази в місяць спостерігали за взаємодією 12 матерів з їх дітьми під час гри, що тривала 30 хвилин. Дослідження тривало шість місяців. Вчені відзначали, чи відгукувалися матері на лепет дитини.

Дослідники з'ясували, що з плином часу немовлята, матері яких реагували на їх лепет, стали вимовляти більш складні звуки. Ці звуки віддалено нагадували слова мами. Крім того, діти почали частіше звертатися саме до матерів. У дітей, мами яких не намагалися їх зрозуміти, такого прогресу не спостерігалося. Через місяць після закінчення дослідження, матері, які були найбільш уважні до лепету своїх немовлят, повідомили, що їх діти у віці 15 місяців використовують багато слів і жестів.