Їжа, яка загрожує красі

Інформація про користь тих чи інших продуктів останнім часом з'являється все частіше. Але фахівці стверджують, що корисність продукту ще не означає необхідність їсти його у що б то не стало. Більш того, деякі повсюдно визнані корисними продукти здатні зіпсувати людині зовнішність, пише medinfo.ua.

Список таких продуктів, складений фахівцями, містить шість позицій. Це:

- риба,

- масло, вершки,

- шоколад,

- хліб,

- часник,

- молоко.

Чому ж ці продукти, будучи корисними, сприймаються медиками неоднозначно?

Риба. На думку експертів, занадто часте вживання риби може негативно позначитися на стані волосся. Це може бути пов'язано з підвищеним вмістом у рибі ртуті (особливо в тунці і скумбрії). Нагромадження ртуті в організмі призводить до випадання волосся.

Масло і вершки. Велика кількість тваринних жирів, що містяться в цих продуктах, псує шкіру голови - вона стає сальною, тому швидко забруднюються волосся.

Шоколад. Пристрасна любов до шоколаду іноді заважає організму засвоювати важливі вітаміни з інших продуктів. Крім того, шоколад може стати причиною гормонального дисбалансу, а це значить, проблеми зі шкірою і волоссям.

Хлібобулочні вироби. Вони мають високий глікемічний індекс, а, як показали дослідження, така їжа призводить до витончення волосся і до зростання рівня чоловічих гормонів.

Часник. Цей овоч - лідер за вмістом вітаміну А. За даними Американської академії дерматології, надлишок вітаміну А може призвести до випадання волосся.

Молоко. Ряд фахівців вважає, що молоко містить гормони, і занадто часте пиття молока може стати причиною порушення балансу жіночих і чоловічих гормонів вже в організмі людини. Як результат, виникають прищі та інші висипання на шкірі, погіршується волосяний покрив голови і оволосіння тіла.