Чеські вчені розповіли, кому вино допомагає від захворювань серця

Чеські вчені з'ясували, що вживання вина допомагає уникнути серцево-судинних захворювань тільки тим людям, які займаються спортом або роблять зарядку на регулярній основі. Про це вони розповіли на щорічних зборах Європейської асоціації кардіологів, пише svit24.net. У ході дослідження, що тривав з середини 1990-х років, вчені спостерігали за чоловіками і жінками, які вживали біле і червоне вино в помірних пропорціях. Зокрема, їм вдалося встановити, що вживати вино корисно не більше п'яти разів на тиждень. Чоловікам в день варто вживати не більше 0,3 літра, а жінкам - не більш 0,2 літра.

Однак корисним вживання вина, а як наслідок і утворення «хорошого холестерину» буде лише в тому випадку, якщо людина регулярно займається спортом або робить зарядку.