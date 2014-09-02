Популярний напій, який подовжує життя

Французькі експерти прийшли до висновку про те, що вживання чаю здатне на 25% знизити ризик передчасної смерті.

Дослідження вчених з Université de Paris René Descartes показало, що чай є кращим напоєм на нашій планеті. Адже при його регулярному вживанні ризик передчасної смерті знижується на цілих 25%. Така користь чаю пояснюється флавоноїдами - антиоксидантами, вельми корисними для серця, пише my.goodhouse.com.ua.

У дослідженні брали участь 131 401 осіб у віці від 18 до 95 років з низьким ризиком розвитку серцево-судинних хвороб, які відвідували один із профілактичних центрів Парижа в період з січня 2001 по грудень 2008.

За цей період було зафіксовано 95 смертей від серцево-судинних хвороб і 632 смерті, не пов'язані з хворим серцем. Дослідники оцінювали рівень вживання чаю і кави з допомогою запитальників. З'ясувалося, що любителі кави мають більший ризик передчасної смерті від серцево-судинних хвороб, особливо якщо вони ще й курять при цьому. А ось любителі чаю на 25% рідше вмирали від хвороб, не пов'язаних з серцем, ніж люди, які взагалі не вживали цей напій.