Любителі барбекю занадто ризикують здоров'ям

Хвороботворні організми, що живуть в м'ясі, одна з основних проблем барбекю. Особливу небезпеку несе бактеріальний патоген (Campylobacter), властивий в основному домашній птиці і широко розповсюджений у Великобританії. За деякими оцінками, ця бактерія щорічно викликає 280000 випадків харчових отруєнь в цій країні, пише agronews.ua з посиланням на Foodcontrol.

Згідно з дослідженням Агентства з харчових стандартів Великобританії (FSA), 94 відсотки британців піддають себе і своїх гостей ризику підхопити кишкову інфекцію через недотримання елементарних правил гігієни при приготуванні барбекю. Дуже часто гамбургери або шматки курки, які готують на вугіллі, виявляються недостатньо підсмаженими. Опитування, проведене агентством, також показало, що кожен п'ятий британець вважає, що захворів саме в результаті вживання погано приготованого м'яса на вугіллі.

У спробі запобігти масовим отруєнням, британцям радять відмовитися від вживання продуктів, приготованих на вугіллі, або, принаймні, постаратися на початку приготувати їжу в духовці, а вже потім помістити її на решітку для барбекю.

Дослідження показало, що близько 24 відсотків з тих, хто вважають себе справжніми майстрами в галузі приготування барбекю, насправді дуже рідко готують вдома. При цьому багато людей прагнуть одягнути фартухи лише для того, щоб довести, що вони можуть оволодіти мистецтвом приготування м'яса на вогні.

Опитування також показало, що 19 відсотків любителів готувати барбекю не тримають сирі і приготовлені продукти харчування окремо, а 21 відсоток не миють руки з милом після контакту з сирим м'ясом. Ще 51 відсоток людей ризикує піддати продукти харчування перехресному забрудненню, так як використовують одні і ті ж щипці для сирого і приготованого м'яса.

Майже третина опитаних зізналася, що взагалі не перевіряє, чи добре просмажаться гамбургери, сосиски або курка на вогні.