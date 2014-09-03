Любителі кави можуть зіткнутися з небезпеками

Більше трьох чашок кави в день - небезпечна доза, в два рази збільшує ризик розвитку діабету 2 типу, попереджають італійські лікарі. Любителі кави можуть зіткнутися з переддіабетом, якщо їх тіло погано справляється з кофеїном, переробляючи його повільно, і є гіпертонія. Фахівці проаналізували стан 1180 пацієнтів 18-45 років з гіпертонією, але без діабету, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

Виявилося, серед кавоманів 87% випивали в день по 1-3 чашки кави, а 13% - і того більше. У 42% учасників кофеїн перероблявся швидко, а у 58% - повільно. За шість років у 24% діагностували переддіабет. Якщо рівень споживання кави був помірним, то ризик переддіабету підскакував на 34%. Якщо ж людина пила багато кави, ризик підвищувався на 50%. Але він стосувався тільки людей, які повільно переробляють кофеїн.

Більше того, у цих людей частіше була гіпертонія. Ризик підвищується ще більше, якщо у людини є зайва вага і вона п'є багато кави. А тривала переробка кофеїну впливає на метаболізм цукру. Сюди додається генетичний фактор - поліморфізм гена CYP1A2. Таким чином, гіпертонія і велика кількість кофеїну в раціоні поряд з генетикою є факторами ризику переддіабету і, отже, діабету.