Грудне вигодовування закладає основи правильного харчування дитини

Американські дослідники з Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, а також Центрів з контролю і профілактики захворювань займалися вивченням харчуванням немовлят, розповідає meddaily.ru з посиланням на Medical News Today. Вчені опитали матерів на третьому триместрі вагітності. Крім того, вони збирали щомісячні дані протягом першого року життя немовлят. У 2012 році, коли дітям виповнилося 6 років, з їх матерями зв'язалися знову і попросили взяти участь у додатковому дослідженні. Вчені хотіли більше дізнатися про використання дитячого харчування, молоковідсмоктувачів, вітамінізованих продуктів харчування та біологічно активних харчових добавок.

Спочатку дослідники зафіксували детальну інформацію про продукти, що входили в раціон дітей, в тому числі, про грудне молоко і дитяче харчування. Вони врахували такі чинники, як грудне вигодовування, післяпологові депресії, госпіталізації матерів, їх зайнятість, догляд за дітьми, сон дітей, харчові алергії і дієти матерів. У новому дослідженні вчені зібрали дані про вагу, зріст, здоров'я дітей, їх розвиток, харчовому поведінці й рівні фізичної активності. Вони оновили дані про вагу, зріст, фізичну активність, вагітність, депресії, історії грудного вигодовування та працевлаштування матерів.

Дослідники виявили: чим довше мати годувала грудьми і відкладала введення прикорму в раціон дитини, тим нижчий ризик розвитку у неї захворювань ЛОР-органів через 6 років. Діти, які довше знаходилися на грудному вигодовуванні, у віці 6 років пили більше води, менше фруктового соку та солодких напоїв, а також їли більше фруктів і овочів, ніж інші. Діти, які пили солодкі напої протягом першого року життя, в два рази частіше пили їх і в 6 років, ніж діти, яким не давали солодких напоїв до року. Якщо дитина рідко їла фрукти і овочі протягом першого року життя, то в 6 років вона теж їла їх нечасто. Автори дослідження вважають, що їхні висновки відображають, наскільки важливе здорове харчування в ранньому віці, бо воно сильно впливає на харчову поведінку в майбутньому.