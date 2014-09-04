Вживання алкоголю в середньому віці погіршує пам'ять

Дослідження, проведене в США, показало, що чоловіки і жінки 50-ти і 60-річного віку з історією зловживання алкоголем, частіше мають проблеми з пам'яттю через пару десятиліть, повідомляє infosmi.net з посиланням на vremechko.org.

Дослідження, опубліковане в «The American Journal of Geriatric Psychiatry», додало до зростаючого числа фактів, що надмірне зловживання алкоголем може послабити розумову роботу в більш пізні роки.

Вчені опитали 6500 американців середнього віку про їх минулий досвід вживання алкоголю.

Директор з досліджень і розробок у громадської благодійної організації хвороби Альцгеймера, доктор Дуг Браун, сказав, що існують приховані наслідки зловживання алкоголем, враховуючи свідчення того, що воно може вплинути на пам'ять в подальшому житті.

«Це невелике дослідження показало, що люди, які допускають зловживання алкоголем в якийсь момент їх життя, в два рази частіше мають серйозні проблеми з пам'яттю. А так як дослідження спиралося на чесність, істина може бути набагато гіршою».

«Це не означає, що люди зовсім не повинні вживати алкоголь. Як і здорове харчування, відмова від куріння і підтримання здорової маси тіла, - келих червоного вина навіть може допомогти знизити ризик розвитку деменції».