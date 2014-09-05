Фрукт, який очищає печінку від токсинів

Печінка піддається постійному негативного впливу токсинів з навколишнього середовища і продуктів харчування. Щоб зберегти здоров'я печінки, важливо час від часу проводити чистку цього органу. Є кілька способів це зробити, а японські вчені, після численних досліджень, запропонували боротися з токсинами в печінці за допомогою смачного і корисного фрукта - авокадо, пише nashpilkah.com.ua.

Авокадо допомагає знизити негативний вплив багатьох токсичних речовин, у тому числі і сильнодіючих отрут. Позитивні властивості авокадо пояснюються високим вмістом вітамінів, мікроелементів, харчових волокон. А фолієва кислота допомагає поліпшити здоров'я дітей. Надалі вчені збираються розробляти ліки на основі екстракту авокадо, які допоможуть впоратися з різними хворобами набагато ефективніше, ніж найсучасніші ліки.