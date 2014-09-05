Сіль пришвидшує старіння клітин

Вживання великої кількості солі прискорює процес старіння. Те, що незамінний кристал натрію має негативні побічні ефекти (підвищує тиск, призводить до інсультів та інфарктів) відомо давно. Але що його вживання пов'язане з клітинним старінням, вчені виявили вперше, пише toneto.net/news.

В ході досліджень підлітків з надмірною вагою, вчені з'ясували: кінці хромосом мають більш короткі тіломіри, в порівнянні з тими дітьми, хто не захоплювався надмірним споживанням «білої смерті».

Кожен раз, при поділі клітини відбувається укорочення цих тіломір. По досягненні певного мінімуму, клітина перестає ділитися й помирає. Таке ж укорочення тіломір відбувається при старінні, раку, хворобах серця. Виходить, що надлишок солі шкодить не менше, ніж хвороби і прискорює старіння організму.

Провідний автор Хейдонг Чжу (Університет Джорджії) заявив: «Навіть у молодих людей ми можемо побачити ефект від надмірного вживання натрію. Зниження його споживання, особливо при надмірній вазі й ожирінні, може сповільнити процес старіння». Всього було обстежено 766 підлітків від 14 до 18 років. Низьким споживанням фахівці назвали дозу в 5 грам в день.