Сміх зменшує кількість захворювань серця і судин
13:35, 05 вересня 2014Зарубіжні новини
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Корисніше дивитися комедії, ніж драми
Фото: subscribe.ru
Протестувавши людей, які мають серцево-судинні захворювання, та їх здорових однолітків, медики з Американської асоціації серця прийшли до висновку, що перші сміються на 40% рідше за інших, пишуть Вести.
Далі вчені розділили «сердечників» на дві групи. Першій показували фільм «Врятувати рядового Раяна» (драма, дії якої розвиваються під час Другої світової війни), другій - «Всі без розуму від Мері» (комедія про кохання). Підсумок: у тих, хто дивився драму, судини звузилися і погіршився кровотік, у тих, хто дві години просміявся біля телеекрану, навпаки. З чого медики зробили ще один висновок: сміх може використовуватися як терапія, бо суттєво покращує стан «сердечників».
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