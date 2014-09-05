У світі кожен третій учень 13-15 років зазнає регулярних знущань у школі

За даними експертів ЮНІСЕФ, у світі кожний третій учень у віці 13-15 років зазнає регулярних знущань у школі.

Як зазначається у переданому УНІАН повідомленні Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), експерти організації опублікували найбільш повний в історії звіт про насильство стосовно дітей у всьому світі – Hidden in the Plain Sight («Сховане у всіх на очах»).

Звіт базується на даних зі 190 країн. У ньому задокументовані факти насильства над дітьми у школі, вдома, в найближчому оточенні.

"Подробиці складаються у сумну картину: насильство часто триває роками, навіть передається від покоління до покоління. Як наслідок, діти, що стають жертвами, мають мало шансів успішно працевлаштуватися, живуть у бідності та поводяться жорстоко з іншими людьми", - говориться у дослідженні.

Ключові результати дослідження вказують на те, що у всьому світі близько 120 млн дівчат віком до 20 років були примушені до насильницького статевого акту, це кожна десята дитина жіночої статі. Кожна третя дівчинка-підліток, яка перебувала у шлюбі, постраждала від психологічного, фізичного або сексуального насильства з боку свого чоловіка.

У Демократичній Республіці Конго та Екваторіальній Гвінеї 70% випадків сексуального насильства відбуваються з боку партнера. У Танзанії, Уганді та Зімбабве цей показник становить близько 50%.

Серед усіх випадків насильницької смерті у світі одна п’ята припадає на дітей та підлітків віком до 20 років – так, у 2012 році було вбито 95 тис. дітей та підлітків до 20 років. У таких країнах як Панама, Венесуела, Сальвадор, Тринідад і Тобаго, Бразилія, Гватемала та Колумбія вбивство є найчастішою причиною смерті хлопчиків віком від 10 до 19 років. Найбільше випадків насильницької смерті серед дітей – 13 тисяч протягом року – було скоєно у Нігерії. Серед країн Західної Європи та Північної Америки найвищий рівень вбивств дітей у США.

Крім того, у світі кожний третій учень у віці 13-15 років зазнає регулярних знущань у школі. В Самоа таких знущань зазнають троє з чотирьох підлітків. Майже третина учнів віком 13-15 років в Європі та Північній Америці зізнаються, що знущаються над іншими, а в Латвії та Румунії це роблять шість із десяти підлітків.

Близько 17% дітей у 58-ми країнах зазнають фізичних покарань. У Чаді, Єгипті та Ємені понад 40% дітей віком від 2 до 14 років зазнають жорстких фізичних покарань. У всьому світі три з десяти дорослих вважають, що фізичне покарання є необхідним елементом виховання. У Свазіленді 82% людей впевнені, що фізичне покарання є обов’язковим.

При цьому майже половина дівчаток віком від 15 до 19 років (близько 126 млн) вважають, що чоловік має право бити дружину за певних обставинах. Цей показник перевищує 80% в Афганістані, Гвінеї, Йорданії, Малі та Східному Тіморі. У 28 з 60 країн більше дівчат, ніж хлопців вірять у те, що у деяких випадках насильство над жінкою виправдане. У Камбоджі, Монголії, Пакистані, Руанді та Сенегалі вдвічі більше дівчат переконані у тому, що чоловік іноді правильно чинить, коли б’є дружину.

Дані з 30 країн свідчать про те, що 7 з 10 дівчат, які ставали жертвами фізичного або сексуального насильства, ніколи не звертались за допомогою: багато з них не вважають те, що сталося, насильством, або не ставляться до цього, як до проблеми.

ЮНІСЕФ пропонує шість стратегій, які зможуть об’єднати всі елементи суспільства – від сім’ї до держави, у боротьбі із насильством над дітьми. Вони передбачають: підтримку батьків та навчання дітей з метою отримання певних життєвих навичок; зміну суспільної думки; посилення кримінального та соціального законодавства, судової системи країн; підвищення обізнаності та поширення інформації про насильство над дітьми, його вплив на людей та соціально-економічну ситуацію з метою зміни соціальних норм та ставлення до насильства.