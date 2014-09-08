Макаревич і Сурганова зібрали понад мільйон рублів на допомогу дітям Донбасу

Як передає РІА «Новости», концерт відбувся увечері 7 вересня на подвір‘ї Всеросійської державної бібліотеки іноземної літератури в Москві.

Послухати відомих артистів прийшли більш як 200 осіб. Водночас телемарафон на порталі Planeta.ru дав змогу долучитися до концерту і внести свій посильний вклад ще багатьом, хто залишився вдома. Збір коштів триватиме до 10 вересня.

Присутня на концерті Глінка подякувала всім за надану фондові допомогу.

«Сподіваюся, що сьогодні ми об'єдналися не тільки для того, аби евакуювати хворих і поранених дітей з Донецька... Завдяки допомозі тих, хто підтримує, нашою командою на сьогодні вивезено 56 дітей. До Харкова, Москви, Ростова, інших міст України і Росії. Я вдячна обом сторонам, які беруть участь у складних переговорах і в перевезенні", — відзначила Глінка.

Як повідомлялося, Макаревич назвав війну на Донбасі «національною ганьбою» і заявив, що він з українцями. Рок-музикант, попри цькування в Росії, продовжує підтримувати Україну.