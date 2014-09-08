Кава або чай: що корисніше

Вчені рекомендують вибирати чай із двох найпопулярніших напоїв людства - з тієї простої причини, що він корисніший. Результати досліджень свідчать про те, що споживання чаю знижує ризик смерті від різних причин більше ніж кава.

І чай, і кава користуються величезною популярністю в усьому світі, принаймні, з двох причин: приємний смак і вміст кофеїну, що тонізує мозок і весь організм.

Співробітники Європейського медичного центру імені Жоржа Помпіду в Парижі (Лопіталя Européen Georges Pompidou in Paris) вивчали дані 4-річного спостереження 131 000 мешканців Франції різного віку.

Аналіз інформації про спосіб життя учасників дослідження показав, що споживання чаю було пов'язане зі зниженням ризику смерті від різних причин не менш ніж на 24%.

Цей ефект особливо проявлявся у активних курців, а також у тих, хто курив у минулому протягом тривалого часу, але потім покинув шкідливу звичку.

Не менш важливим з точки зору профілактики небезпечних хвороб було виявлене французькими дослідниками ще одне явище: регулярне споживання чаю знижувало ризик розвитку серцево-судинних захворювань у любителів цього напою в порівнянні з тими, хто взагалі не пив ані чаю, ані кави.

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