Чи корисне вино? Висновки кардіологів

Згідно з отриманими даними, червоне і біле вино впливають на маркери атеросклерозу у людей з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань тільки в тому випадку, якщо пацієнти регулярно займаються спортом.

Свідчення про те, що помірне вживання вина знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, почали з'являтися вже на початку 1990-х років. У новому дослідженні вчені вивчили 146 осіб, які були розділені на дві групи: учасники першого протягом року не більше 5 раз на тиждень вживали 0,2-0,3 літра червоного вина, а респонденти другої групи - білого.

Дослідники виявили, що рівень "хорошого" холестерину трохи знизився до кінця дослідження в обох групах, а загальний рівень холестерину був нижче тільки в групі вживали червоне вино. Помітне поліпшення стану серцево-судинної системи спостерігалося лише серед учасників, які активно займалися спортом і виконували фізичні вправи мінімум двічі в тиждень.

Дослідники прийшли до висновку, що поєднання помірного вживання вина з регулярними фізичними вправами захищає серцево-судинну систему від розвитку атеросклерозу та інших захворювань.

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