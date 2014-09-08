Банани зменшують ймовірність інсульту

Вчені радять усім жінкам в постменопаузі їсти банани. Вони дозволяють скоротити ризик інсульту, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Протягом 11 років фахівці проводили обстеження 90137 жінок 50-79 років. Предмет інтересу - обсяг споживання калію, наявність історії інсульту або факт смерті.

Банани, як відомо, багаті калієм. І вони здатні знизити ризик інсульту приблизно на чверть. На початок дослідження ні у кого з учасників не було історії інсультів, а їх середнє споживання калію становило 2,611 міліграма в день. Згідно з рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я, в день жінкам слід споживати 3,510 міліграма і більше. Лише 16,6% учасників дослідження споживали калій в даному обсязі. Банан середнього розміру містить приблизно 430 міліграмів.

Жінки, які споживали найбільше калію, на 12% рідше переживали інсульт в цілому і на 16% рідше переживали ішемічний інсульт у порівнянні з жінками, що споживали калію менше всього. Серед жінок, що не страждали від підвищеного тиску і споживали найбільше калію, ризик ішемічного інсульту був зменшений на 27% і на 21% - ризик всіх типів інсульту.