Простий спосіб перевірити свій психічний стан

16:59, 08 вересня 2014
Зарубіжні новини
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Цю ілюзію-тест винайшов японський психіатр Акіоші Кітаока

Фото: econet.ua

Цю ілюзію винайшов японський психіатр Акіоші Кітаока. Він стверджує, що ілюзія нерухома для спокійних, урівноважених людей, пише econet.ua.

Якщо ж ілюзія активно рухається, то вам потрібен відпочинок і сон протягом 8 годин.

Ну, а якщо ж ілюзія дуже швидко рухається, то вам терміново потрібен відпочинок... у лікарні.

Отже, перевіряємо себе, і якщо що - починаємо відпочивати!

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