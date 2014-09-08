Простий спосіб перевірити свій психічний стан
16:59, 08 вересня 2014Зарубіжні новини
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Цю ілюзію-тест винайшов японський психіатр Акіоші Кітаока
Фото: econet.ua
Цю ілюзію винайшов японський психіатр Акіоші Кітаока. Він стверджує, що ілюзія нерухома для спокійних, урівноважених людей, пише econet.ua.
Якщо ж ілюзія активно рухається, то вам потрібен відпочинок і сон протягом 8 годин.
Ну, а якщо ж ілюзія дуже швидко рухається, то вам терміново потрібен відпочинок... у лікарні.
Отже, перевіряємо себе, і якщо що - починаємо відпочивати!
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