Два мінерали краси

Поговоримо про важливі для жінки і її краси і молодості мінерали, дефіцит яких впливає на темпи старіння і загальний стан шкіри. Це селен і цинк, пише tvoymalysh.com.ua.

Цинк

Мікроелемент, який стимулює, допомагає відновити пошкоджені тканини, загоювати рани та опіки. Має захисну функцію. Допомагає захистити шкіру від шкідливих сонячних променів, нормалізує роботу сальних залоз, його дефіцит - одна з причин виникнення акне.

Де взяти: устриці, гарбузове насіння, імбир, боби, морепродукти, гриби.

Селен

Антиоксидант, який допомагає запобігти передчасному старінню, уповільнити всі негативні процеси, відповідає за підтримання пружності і еластичності шкіри, запобігає акне, але і допомагає в профілактиці. Без селену вітамін краси шкіри - вітамін Е погано працює. Допомагає засвоєнню Е і підсилює його дію, сприяє синтезу колагену.

Де взяти:

бразильські, волоські горіхи, тунець, печінка, зародки пшениці, оселедець, цибуля, цільне зерно, м'ясо курки.