ВООЗ: Боротьба з Еболою в Ліберії виявилася неефективною

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, лихоманка Ебола продовжує поширюватися в Ліберії і в найближчі три тижні, за підрахунками медиків, там буде зареєстровано ще кілька тисяч випадків цього захворювання.

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Вжиті заходи для попередження епідемії не принесли очікуваного ефекту, заявляють у ВООЗ, повідомляє ВВС.

На заході Африки - в Гвінеї, Ліберії, Сьєрра-Леоне та Нігерії - від лихоманки Ебола в цьому році померли щонайменше 2100 осіб.

За даними ВООЗ, серед померлих від вірусу також 79 медичних працівників.