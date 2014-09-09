Ксенон допомагає в лікуванні стресових розладів

Ксенон, що володіє властивостями анестетика, може допомогти в лікуванні посттравматичного стресового розладу, а також інших відхилень, пов'язаних з тривогою і страхом.

Цей газ викликає анестезію, блокуючи молекулу в мозку - рецептор NMDA. Ця молекула, пов'язана з роботою пам'яті. З цієї причини ксенон може порушити процес повторної консолідації пам'яті. В ході цього процесу всі старі, записані спогади, змінюються, коли людина їх воскрешає в свідомості.

Отже, ксенон здатний заблокувати активізацію травматичних спогадів. Він безпечний, що доведено клінічними випробуваннями, говорить Марк Кауфман, професор психіатрії Гарвардської медичної школи.

Він і його колеги протестували ксенон на щурах. Тваринами прищепили страх певних звуків, спочатку супроводжувалися болючим подразником. Але якщо щури протягом години піддавалися впливу ксенону, їх реакція була не такою активною. Ефект зберігався до двох тижнів.

meddaily.ru