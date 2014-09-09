У Японії зафіксовано спалах лихоманки Денге

В Японії зареєстрована перший з середини минулого століття спалах лихоманки Денге. Головним вогнищем інфекції є один з центральних парків Токіо - Еегі.

Рішенням керівництва міста парк, розрахований на 5 млн відвідувачів на рік, був закритий до ліквідації спалаху. На даний момент у парку осушені всі водойми, а територія оброблена пестицидами.

За даними місцевої влади, ніхто з пацієнтів не виїжджав за межі Японії протягом останнього місяця, таким чином зараження за кордоном виключено. На думку експертів, вірус передався комарам з водойм Еегі разом з кров'ю інфікованого мандрівника, однак не відомо, чи був він японцем або іноземцем.

За даними ВООЗ, у даний час ризику зараження лихоманкою Денге схильні близько половини населення планети.

На даний момент не існує зареєстрованої вакцини проти лихоманки Денге. Ближче всього до висновку на ринок профілактичного препарату наблизилася компанія Sanofi, яка на початку цього місяця представила фінальні результати КД вакцини, ефективність якої оцінюється в 60,8%.

remedium.ru