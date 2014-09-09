Дітям корисно спати на овчині

Німецькі вчені з Мюнхенського дослідного центру Гельмгольца знайшли незвичайний спосіб зниження ризику розвитку астми в ході життя. Вони радять замінити стандартні дитячі простирадла овчиною, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Так, діти, які спали на овчині в перші три місяці життя, рідше мали астму або алергію в 10 років.

За словами експертів, мікроби, що знаходяться в овчині, дозволяють захистити організм від хвороб, зміцнюючи імунітет. Це чергове підтвердження так званої "гігієнічної гіпотези". Вона говорить про те, що сучасне стерильне суспільство шкодить імунітету, роблячи людей беззахисними. А от бактерії дозволяють натренувати імунітет. З цієї причини не варто хвилюватися, якщо дитина піднімає з підлоги їжу, в будинку є собака і в сім'ї поширена звичка цілуватися з родичами. Ще корисно вибиратися за місто.