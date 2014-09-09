Фази Місяця впливають на здоров'я людини

За словами експертів Університету Торонто, в повню багато людей менше сплять в цілому, і у них менше витрачається часу на глибокий сон, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. А глибокий сон важливий для мозку, адже тільки в цій фазі він відпочиває і переробляє зібрану за день інформацію.

Іноді в повний місяць йде в два рази більше часу, щоб заснути (до години). Коли немає повного місяця, жінки засинають в середньому за 25-30 хвилин. У повню - 52 хвилини. У чоловіків співвідношення 30 хвилин проти 60. Такий висновок за результатами спостережень за більш ніж 300 людей середніх років. До речі, на жінок в цілому місяць впливає сильніше.

В принципі, про ефект місячних циклів вчені говорять давно. Наприклад, у 2006 році Бернський університет з'ясував: коли місяця не було видно, добровольці спали по 6 годин і 49 хвилин. Коли місяць поставав у всій красі, люди спали по 6 годин і 41 хвилині. Інші дослідження стосувалися зв'язку повні і підвищення тривожності, депресії, проблем з сечовим міхуром і навіть подагри.

Вплив місяця можна пояснити по-різному. Це і сонячне випромінювання, відбиване повним місяцем, і сила припливів, і зміни в електромагнітному випромінюванні, а також в гравітації. Все це впливає на вивільнення нейрогормонів. А ось професор Джим Хорн вважає, що ми стикаємося з древнім адаптаційним механізмом. Просто на зорі часів предки сучасних людей привчилися не спати при повноту місяці, так як воно означало відлив і доступність їжі у вигляді риби і ракоподібних.