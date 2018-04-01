Хвороби горла загрожують запаленням серця і нирок

Всі ми не раз хворіємо взимку на "горло". До такої простуди багато хто звик і часто не сприймають її серйозно. "Ну, заболить горло, вживатиму льодяники, і все пройде", — приблизно так можна виразити ставлення до неї більшості людей. Тим часом така безпечність до застудженого горла обертається великими неприємностями.

"Всі забули про дифтерію, яку часто приймають за ангіну, і про ускладнення ангіни, — говорить ЛОР-лікар, завідувач кафедрою отоларингології Національної медакадемії, професор Рустам Абизов. — Дифтерія — це смертельно небезпечна хвороба. Люди нерідко хворіють на неї взимку, за даними санітарно-епідеміологічної служби МОЗ, за зиму на дифтерію вже встигли захворіти 53 людини, п`ятеро — померли. А будь-яка ангіна може “нагородити” людину запаленням нирок, ревматизмом або запаленням серця — міокардитом. А хворих на ангіну просто не порахувати".

Фахівець розповів, що потрібно робити, щоб хворе горло не стало серйозною проблемою.

АЛГОРИТМ САМОДІАГНОСТИКИ

Картина перша. Після того, як піднялася температура, зазвичай до 37—39С, стало боляче ковтати. При цьому підщелепні лімфовузли (визначаються при тому, що прощупується біля нижньої щелепи зліва і справа) збільшилися і болять, якщо до них доторкатися. Якщо подивитися в дзеркало в рот, мигдалини червоні, без крапок і нальоту, зів не набряклий, язик обкладений. Шкіра помірно бліда, може бути з рум`янцем. Кашлю, осиплості голосу немає.

Діагноз: катаральна ангіна.

Довідка. Катаральна ангіна — це запалення слизистої оболонки глоткових мигдалин (мигдалини — це невеликий орган із тканини, що відповідає за імунітет). Викликає стрептококами і вірусами.

Як заражаються? Передається повітряно-крапельним шляхом від інших хворих на ангіну і скарлатину. Можна захворіти на ангіну після вживання їжі (найчастіше це молоко, м`ясний фарш, вариво, овочі, компоти, киселі, картопляне пюре), зараженої хворими з гнойничками на шкірі, викликаних стрептококами.

Що робити? Якщо ангіна без високої температури (до 37,2 С), можна обійтися і домашнім лікуванням. Воно складається з полоскань, інгаляцій і смоктальних пігулок. Із полоскань добре допомагає 1% спиртний розчин хлорфіліпту — він має сильну протимікробну дію на стрептококи. Для дітей від 5 років візьміть 1 ч. л., з 12 років і дорослим — 1 дес. л на склянку кип`яченої води. Полощіть горло таким розчином 3—4 рази на день.

Хороший ефект дають аерозолі (конкретний препарат може порекомендувати ЛОР-лікар або аптекар). Завдяки мілкодисперсному складу вони легші, ніж інші форми ліків, всмоктуються в тканину, а це означає, що швидше діють. Їх «бризкають» у середньому 5—6 разів на день. Якщо не можете полоскати горло і не переносите аерозольні препарати, купіть пігулки для розсмоктування. Ефективно борються з ангіною ті, які містять протимікробні речовини флурбіпрофен, хлоргексидин, деквалінію хлорид. Якщо ангіна супроводжується лихоманкою, сильним болем, краще звернутися до лікаря.

Увага! Якщо ангіна повторюється 1 раз на місяць, це означає, що у вас слабкий імунітет. У цьому випадку не обійтися без консультації імунолога.

Картина друга. Почалося захворювання і у дзеркало ви побачили ті ж признаки, що й при катаральній ангіні, за винятком того, що на мигдалинах є жовтий наліт і гнійні пробки (виглядають як жовті крапки).

Діагноз: гнійна ангіна.

Довідка. Гнійна ангіна — це запалення глоткових мигдалин, викликане гнійними бактеріями, у 80-90% випадків це стрептококи.

Як заражаються? Так само, як і катаральною ангіною.

Що робити? Від гнійної ангіни складно позбавитися без антибіотиків. Їх може призначати тільки лікар, тому в цьому випадку обов`язково зверніться до ЛОРа. Для підтвердження діагнозу він призначить вам «змив» з мигдалин. Самі по собі антибіотики гнійні пробки не «дістануть», їм потрібно допомогти, регулярно, кілька разів на день масажуючи мигдалини зовні, під щелепою, легкими дотиками пальців. Добре стимулює їх роботу і жувальна гумка. Але якщо це не допомагає, потрібно буде пройти курс промивань мигдалин спеціальним шприцом (раз на день, 10 днів). Це позбавить від пробок.

Увага! У всіх тих, хто хворів на гнійну ангіну є ризик ускладнень — появи через декілька тижнів після одужання запалення нирок і ревматизму, — лікар повинен встановити за людьми, які перехворіли медичний нагляд протягом 1 місяця. На 1-му і 3-му тижні після одужання хворий повинен здати аналіз крові і сечі, при болях у серці — ЕКГ.

ЩЕПЛЕННЯ ВІД АНГІНИ

Фармацевт "Фармацевтичної фірми "Дарниця" Віталій Шевченко розповів, що існують лікарські аерозолі, які діють на мигдалини як місцеве щеплення від ангін. "Ліки складаються з оброблених частин бактерій, що викликають ангіни, безпечних для здоров`я, але що мають антигенний "заряд", — розповідає фахівець. — Коли вони потрапляють на мигдалини, ті починають виробляти імунітет від цих збудників і через місяць вживання препарату горло стає захищеним від них. Єдині протипоказання — період вагітності і годування грудьми". Вживати препарат слід для профілактики ангін. Підібрати його допоможе терапевт або фармацевт.

Картина третя. Після того, як раптово до 37,5-38,5 С піднялася температура, заклало ніс, стає важко не лише ковтати, але й дихати. У дзеркало видно брудно-сірий наліт (як плівка) на мигдалинах і за їх межам, весь зів набряклий, трохи червонуватий. Збільшуються не тільки підщелепні лімфовузли, але і передньошийні і задньошийні. Шкіра різко блідне. Через день після початку з`являється хрипкий кашель і осиплість голосу.

Діагноз: дифтерія.

Довідка. Дифтерія — захворювання, що характеризується запаленням слизистих оболонок верхніх дихальних шляхів, загальною інтоксикацією і токсичним вражанням серцево-судинної і нервової систем. Викликається дифтерійною паличкою.

Як заражаються? Повітряно-крапельним, побутовим (через іграшки, книги, білизну, посуд) і харчовим шляхом від хворих і носіїв дифтерійної палички.

Що робити? Вилікуватися від дифтерії вдома, навіть сильними антибіотиками, неможливо, тому терміново викликайте “швидку допомогу”. У лікарні хворому зроблять укол антитоксичною дифтерійною сироваткою. Без неї шанс видужати незначний: дифтерія може закінчитися смертю.

ЯКЩО ХОЧЕТЕ "УКОЛОТИСЯ"

Якщо ви нічого не маєте проти вакцинації, не забувайте про щеплення від дифтерії. Згідно Українського календаря щеплень, першу вакцинацію потрібно зробити в 3 міс., ревакцинації — в 4 і 5 міс. Потім у 14, 18 років, а також дорослим раз на десять років, тобто в 28, 38 і т.д. За процедурами потрібно звертатися в кабінет інфекційних захворювань своєї районної поліклініки.

НАРОДНИЙ РЕЦЕПТ ВІД МАРІЇ СТЕФАНІЇ

Відома цілителька зі всіх рецептів від ангіни зупинилася на одному — тому що він, за словами Стефанії, жодного разу її не підвів. Це буряково-лимонне полоскання горла. "Видавіть склянку бурякового соку і додайте в нього 1 ст. л. свіжовичавленого соку лимона, — ділиться секретом знахарка. — Першим і другим ковтками просто пополощіть горло, випльовуючи зілля, а третій ковтніть. Якщо полоскати таким чином горло 5—6 разів на день, через пару днів простуда пройде".

Дмитро Гуцало,Сегодня