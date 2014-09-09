Інтелектуальні здібності людини закладені на рівні генів

До розгадки феномена геніальності впритул наблизилися британські вчені. Під керівництвом представника інституту психіатрії, який функціонує при королівському коледжі в Лондоні, професора Сільвана Даривьерса, групою дослідників був виявлений ген, який певною мірою визначає рівень інтелекту у конкретної людини. Це NPTN. Про це оголосило видання World Bulletin, яке в свою чергу посилається на статтю наукового журналу Molecular Psychiatry, пише percare.ru.

Ген, який мається на увазі вченими, програмує і визначає товщину найважливішої частини головного мозку - його кори. Саме вона має безпосередній вплив на процес мислення, а також визначає здатність до навчання, пам'ять і здатність до концентрації уваги.

Це феноменальне відкриття дає вченим можливість зрозуміти, чому деяким людям так важко дається процес навчання, а також допомогти їм.