Нові дані про розвиток стафілококової інфекції

При несприятливому збігу обставин мікроорганізм здатний викликати серйозні інфекції, які загрожують життю. Саме золотистий стафілокок є причиною виникнення внутрішньолікарняних інфекцій, які важко піддаються лікуванню.

Фахівці з Університету Канзасу ( Kansas State University) Брайан Гейсбрехт (Brian Geisbrecht) і Касра Рамйар (Kasra Ramyar) виявили нове сімейство білків, що беруть участь у розвитку небезпечних інфекцій, пов'язаних з золотистим стафілококом.

Автори з'ясували, що бактерії продукують позаклітинні білки адгезії, здатні пригнічувати роботу нейтрофільних серинових протеаз. Саме нейтрофіли є важливою частиною імунної системи організму і необхідні для запобігання розвитку інфекцій. Серинові протеази, що секретуються нейтрофілами, залучають до місця запалення інші імунні клітини.

Очевидно, що позаклітинні білки адгезії необхідні клітинам золотистого стафілокока для розвитку інфекції. Автори вважають, що отримані ними дані про взаємодію білків, які продукуються стафілококом і ферментами, присутніх в нейтрофілах клітин господаря, допоможуть при розробці ефективних підходів до лікування інфекцій, що викликаються (Staphylococcus aureus). Ще одним застосуванням відкриття може стати створення нових препаратів для лікування аутоімунних захворювань, пов'язаних з надмірною активністю нейтрофілів.

Ремедіум