Аспірин ефективний у профілактиці прееклампсії - експерти

Американська робоча група з профілактичних заходів (USPSTF) випустила нові рекомендації щодо профілактичного прийому невеликих доз аспірину вагітними жінками з групи ризику з розвитку прееклампсії.

Рекомендації були оновлені після вивчення результатів мета-аналізу понад 20 досліджень, в яких було показано, що щоденний прийом аспірину починаючи з 12 тижня знижує вірогідність розвитку прееклампсії на 24%. Також було показано, що регулярне застосування препарату сприяє зменшенню ризику передчасних пологів, спровокованих прееклампсією, на 14%, а затримки утробного розвитку на 20%

Як наголошується на сайті журналу Annals of Internal Medicine, що опублікувало нові рекомендації, правила можуть бути застосовані до жінок з групи підвищеного ризику щодо розвитку прееклампсії, у яких раніше не були відзначені негативні побічні ефекти прийому низьких доз аспірину. Експерти рекомендують приймати не більше 81мг аспірину в день починаючи з 12 тижня гестації.

Прееклампсія - захворювання, що виникає у пізніші терміни вагітності у 2-8% жінок. Характерним клінічним проявом прееклампсії є високий артеріальний тиск і підвищений рівень білка в сечі. За офіційними даними, в США близько 15% передчасних пологів трапляється через прееклампсію.

remedium.ru