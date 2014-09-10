Чому не можна пропускати сніданок

Потрібно снідати? Ми звикли вважати, що так. В числі негативних наслідків відмови від сніданку для дітей найчастіше називають зниження успішності і нездатність сконцентруватися на уроках. Однак логічно припустити, що тимчасове голодування, нехай і добровільне, впливає в першу чергу на обмін речовин, пише Здоров'я.

Дослідники з Лондонського університету на чолі з Анжелою Донін задіяли у своєму новому дослідженні 4000 британських дітей у віці 9-10 років. Вчені зібрали інформацію про те, як часто ці школярі снідали, визначили для кожного відсоток жиру в організмі і вміст глюкози і інсуліну в крові натще, а також попросили дітей перелічити все, що вони їли за останню добу.

Після аналізу зібраних даних з'ясувалося, що діти, які часто пропускали сніданки, мали підвищений рівень інсуліну в крові. Різниця в показниках з тими, хто регулярно їв вранці, склала 26%. Також у дітей, які ігнорували сніданок, була на 26% підвищена резистентність до інсуліну, а це означає підвищений ризик діабету 2 типу. Здоровіші за всіх були діти, які їли на сніданок достатньо клітковини.

Втім, колеги Донін, коментуючи статтю, підкреслюють, що не варто звинувачувати у всьому пропуск сніданку. Наприклад, повні люди взагалі схильні применшувати у розмові кількість з'їденого. Тому могло так вийти, що не діти, які не снідали, мали високий ризик діабету не через свій режим харчування, в розповіді про який вони злукавили, а через повноту (хоча цей фактор при аналізі враховували).

В цілому одноразовий пропуск сніданку зовсім не смертельний.