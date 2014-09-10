Україна потребує ліків і вакцин - ВООЗ

Сьогодні відчувається серйозна нестача лікарських препаратів, а якщо не будуть прийняті термінові заходи, то через місяць медустанови України залишаться без запасів вакцин.

Читайте такожВООЗ надасть Україні гуманітарну допомогу на 2,4 млн

Про це на прес-конференції в Женеві заявила регіональний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні д-р Доріт Ніцан. За її словами, найбільш плачевна ситуація спостерігається в районах, постраждалих від бойових дій.

Читайте такожНа підконтрольних бойовикам територіях Донбасу не працюють 45 медичних установ

«Були зруйновані 17 лікарень, 32 медустанови піддалися обстрілу і працюють в неповну силу. Таким чином, у дітей, вагітних жінок і поранених немає доступу до медичних послуг. Більше того, близько 70% медперсоналу були змушені тікати від бойових дій», - зазначила Ницан.

Нагадаємо, що в середині серпня ВООЗ представила план допомоги людям, постраждалим від конфлікту в східній Україні, вартістю 14 мільйонів доларів.

Радіо ООН