Сьогодні - Всесвітній день запобігання самогубствам

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), загальна кількість смертей від суїциду зараз наближається до мільйона на рік. На кожну особу, яка вчинила самогубство, припадає 20 або більше осіб, які намагалися покінчити з собою.

За поширеністю випадків суїциду лідирують розвинуті країни. Першість належить країнам Східної Європи. Причинами самогубства є психічні порушення (такі як депресія, проблеми особистості, алкогольна залежність або шизофренія), а також фізичні захворювання, такі як неврологічні хвороби, рак та ВІЛ-інфекція. Ніякі цифри не можуть відобразити моральні і психологічні втрати, пов'язані зі смертю людини. Є дані, що в оточенні кожної людини, яка покінчила з життям, в середньому залишається шість осіб, для яких його самогубство є тяжкою душевною травмою.

Заходи Всесвітнього дня запобігання самогубствам спрямовані на досягнення різних цілей:

• створення емоційного клімату, що сприяє поліпшенню психічного і психологічного здоров'я населення;

• зміна ставлення людей до свого здоров'я, у тому числі психічного, психологічного і проблему самогубств;

• формування міжвідомчих підходів до профілактики суїцидів через об'єднання зусиль фахівців у частині виявлення факторів ризику суїцидальної поведінки;

• підвищення доступності для населення психологічної, медичної, соціальної, правової та інших видів допомоги.