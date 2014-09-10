Нова формула визначення ідеальної комплекції людини

Знайдена нова формула для визначення здорової комплекції людини. Об'єм талії не повинен перевищувати половини росту - в цьому випадку людину можна вважати здоровою, стверджують дослідники. Так, середній зріст 30-річних чоловіків - 178 сантиметрів. Отже, обсяг їх талії повинен становити не більше 89 сантиметрів. Якщо він досягне 107 сантиметрів (60% від зросту), чоловік втратить 1,7 роки свого життя. Середній зріст 30-річної жінки - близько 162,5 сантиметри. Тривалість життя жінки, об'єм талії якої складе 97,5 сантиметри замість 81, скоротиться на 1,4 року, пише svit24.net.

В даний час більшість лікарів використовує Індекс Маси Тіла (ІМТ) - співвідношення ваги і зросту людини. Однак дослідники відзначають, що ІМТ не завжди працює і, зокрема, не може передбачити передчасну смерть людей, які страждають від ожиріння. Також вчені помітили, що характерний для чоловіків андроїдний (яблучний) тип ожиріння, коли розташовуються жирові відкладення на животі і верхньої частини тулуба, більш небезпечний, ніж гіноїдний (грушоподібний) тип ожиріння, коли розташовуються жирові відкладення на стегнах, сідницях і в нижній частині тулуба (характерний для жінок).