Ліки від безсоння викликають слабоумство

Якщо людина тривалий час приймає засоби проти тривожності і безсоння, то її може, в кінцевому рахунку, очікувати хвороба Альцгеймера, передає meddaily.ru з посиланням на дослідження канадців і статистику прийому бензодіазепіну. Люди пили засіб протягом мінімум трьох місяців. І цей факт підвищував ризик деменції до 51%.

Згідно з офіційними рекомендаціями, даний засіб слід приймати 8-12 тижнів. Але деякі люди самостійно продовжують терапію, не знаючи, що три місяці - критичний термін. Університет Бордо, що проводив дослідження, поки не встановив, де може ховатися причина зв'язку.

В цілому співробітники університету дослідили приблизно 2000 випадків хвороби Альцгеймера у людей старше 66 років. Всі літні люди пили бензодіазепіни. Їх стан порівнювався з контрольною групою (близько 7000 здорових людей того ж віку). Проблема дослідження полягала в тому, що іноді сама хвороба Альцгеймера викликає проблеми зі сном і тривожність. Тому, не виключено, що прийом ліків є наслідком. Але, в будь-якому випадку, тривалий прийом ліків небезпечний.