Некуріння батька знижує ризик розвитку астми у дитини

Раніше проведені дослідження на тваринах показали: спосіб життя батьків до зачаття впливає на здоров'я потомства. Нове дослідження дає молодим людям ще один привід кинути палити як можна швидше, розповідає meddaily.ru з посиланням на Science World Report. Вчені оцінили дані про шкідливі звички 13000 чоловіків і жінок. Учасників попросили повідомити, скільки років вони курили перед зачаттям дитини. Дослідники також дізналися про те, чи кинули респонденти палити до моменту зачаття, і у скількох дітей розвинулася астма.

Вчені помітили, що діти, чиї батьки курили до зачаття, частіше страждали від хронічної неалергічної астми. Ризик розвитку даного захворювання підвищувався, якщо батько курив у віці до 15 років, і зростав в залежності від тривалості паління. Зв'язку між палінням матерів до зачаття і астмою у дітей виявлено не було.

Це перше дослідження, в якому вивчалося, як шкідлива звичка батька може вплинути на здоров'я дихальної системи дитини. Враховуючи ці результати, вчені припускають: вплив на батьків будь-якого типу забруднення повітря, наприклад, пов'язаного з професією, теж може мати негативні наслідки. Молодих людей обов'язково потрібно попереджати про небезпеку куріння і інших забруднень для їхніх майбутніх дітей.