Міністр охорони здоров`я Князевич візьме участь у прямій телефонній лінії Кабміну

Сьогодні о 14.00 міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ візьме участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету міністрів та брифінгу для представників засобів масової інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, свої питання громадяни можуть поставити за телефоном у Києві: 254-05-65.

Брифінг для преси відбудеться за адресою: вул. Інститутська, 7 (другий поверх, к. 206). Час проведення: з 13.40 до 14.00.

Додаткова інформація за телефоном: 253-69-75 чи електронною поштою: press@moz.gov.ua