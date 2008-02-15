Міністр охорони здоров`я Князевич візьме участь у прямій телефонній лінії Кабміну
10:50, 15 лютого 2008Зарубіжні новини
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Сьогодні о 14.00 міністр охорони здоров`я України Василь КНЯЗЕВИЧ візьме участь у роботі прямої телефонної лінії Кабінету міністрів та брифінгу для представників засобів масової інформації.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, свої питання громадяни можуть поставити за телефоном у Києві: 254-05-65.
Брифінг для преси відбудеться за адресою: вул. Інститутська, 7 (другий поверх, к. 206). Час проведення: з 13.40 до 14.00.
Додаткова інформація за телефоном: 253-69-75 чи електронною поштою: press@moz.gov.ua
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