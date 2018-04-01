Сумська їсть від грипу часник, а Клочкова рятується гірчицею

В Україні - сплеск захворюваності на грип. Лікарі радять пити спеціальні противірусні препарати і переглянути меню. Ми вирішили поцікавитися у публічних людей, як вони оберігаються і лікуються від грипу самі, а також захищають від цієї хвороби своїх дітей. "Зоряні" рецепти коментував лікар-реабілітолог, фітотерапевт Борис Скачко.

ПРОФІЛАКТИКА. ХТО ЧИМ РЯТУЄТЬСЯ?

Влада Литовченко — ваннами для ніг і в`єтнамським бальзамом Супермодель рекомендує загартування. "Початківцям раджу щодня робити контрастні ванни для ніг, — каже Влада. — Тримаєте ноги спочатку кілька хвилин у теплій, потім на 10—20 сек. занурюйте в крижану. І так два-три рази. Дитині (8 років) перед виходом на вулицю змащую ніс в`єтнамським бальзамом".

Коментар: загартування підвищує захисні сили і дійсно здатне захистити від інфекцій, але для ефекту потрібно не менше двох тижнів. Ефірні масла, що містяться у в`єтнамському бальзамі, затримують віруси ще на підльоті.

Ольга Сумська — цибулею і оксолиновою маззю Актриса і вся її сім`я під час епідемії змащує слизисту носа оксолиновою маззю і намагається їсти побільше цибулі і часнику. "А коли приходимо з вулиці, промиваємо ніс підсоленою водою, — ділиться Ольга.

Коментар: оксолинова мазь перешкоджає проникненню вірусу в організм через те, що він в`язне в її жирній основі і гине там завдяки наявності самого оксолину. Цибуля і часник багаті на летючі бактерицидні речовини, але допоможуть вони, тільки якщо вживати їх перед виходом на вулицю. Також у цих продуктах багато селену, який, як і вітамін С, допомагає виводити з організму вірусні шлаки. Промивання носа солоною водою добре виводить віруси, але тільки з деяких відділів носа, тому допоможе не завжди.

Михайло Поплавський — фрешами Вже багато років співаючий ректор починає ранок зі склянки цитрусового фрешу. "До його складу входять свіжовичавлені соки апельсина, лимона і грейпфрута в пропорції 1:1:1", — розкриває секрет Михайло Михайлович.

Коментар: цінність цитрусових фрешів для профілактики грипу — у вітаміні С, який зміцнює судини, роблячи їх менш проникними для інфекцій і активно виводить шлаки, в т.ч. вірусні.

Катерина Серебрянська — спортом і гомеопатією Гімнастка підтримує здоров`я цілий рік, а не лише перед епідемією грипу. А безпосередньо перед епідемією разом із семирічним сином проходить курс гомеопатії. "Це підвищує імунітет, — переконана Катерина. — У результаті грип заходить у наш будинок дуже рідко".

Коментар: що стосується спорту, то він підвищує загальні захисні сили організму, внаслідок чого він може вдвічі швидше, ніж нетренований дати відсіч інфекції. А гомеопатія буде ефективна в тому випадку, якщо її підбирати строго індивідуально. Тоді вона почистить організм на інформаційному рівні і "навчить" його швидко виводити шлаки, зокрема вірусні.

ХТО ЧИМ ЛІКУЄТЬСЯ?

Яна Клочкова — гірчицею Коли починається грип або інша простуда, спортсменка рятується гірчицею. "Кілька разів на день ставлю на ніс гірчичники, через марлю, щоб не було подразнення, — ділиться секретом спортсменка. — А окрім цього, двічі на день парю ноги по 10 хв. у ванній, туди додаю 2 ст. л. гірчиці."

Коментар: гірчиця активно зігріває, завдяки чому імунітет активізується і починає посилено боротися з інфекцією. Але у багатьох людей є алергія на неї, а у дітей до 6 років її краще взагалі не застосовувати — ефірні пари гірчиці здатні викликати у них зупинку дихання.

Лесь Подерв’янський — горілкою і пілюлями Якщо починається грип, художник-гуморист випиває склянку горілки. "Вживати потрібно на самому початку хвороби, коли тільки відчуваєш, що захворюєш, — переконаний Лесь. — А якщо його пропустити, допоможуть тільки пілюлі".

Коментар: горілка дійсно може допомогти — якщо людина переохолоджувалася, вона здатна швидко підвищити загальний тонус організму і енергетику слизистих, які зустрічають вірус. Але діє це тільки півгодини, за цей час потрібно дійти до теплого приміщення і просто відігрітися.

Дмитро ГУЦАЛО,Сегодня