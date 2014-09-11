Дві вагомі причини додати корицю в каву

Ось парочка наукових аргументів, які, можливо, змусять вас переосмислити дієту і додати цю пряну спецію в свій щоденний раціон.

Кориця допомагає перемогти депресію і знизити дратівливість. Хоча інколи ми сприймаємо такі докази як бабусині казки, існують наукові докази того, що щіпка кориці може фактично підняти настрій людини. Насправді, дослідження, проведене фахівцями в галузі психології з Єзуїтського університету Уиллинга (Wheeling) виявило, що запах кориці зменшує дратівливість водіїв автомобілів.

Крім того, є деякі докази того, що деякі види бактерій, що мешкають в травному тракті, можуть зробити людину більш сприйнятливою до депресії. Тому прихильники методів альтернативної медицини рекомендують підвищити споживання кориці - це природний антибактеріальний засіб допоможе усунути шкідливі бактерії, і в підсумку підняти настрій. Тільки не забудьте доповнити корицю пробіотиками!