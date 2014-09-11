В Європі з'явився перший біоаналог інсуліну

Європейська медична комісія зареєструвала перший на ринку ЄС біоаналог інсуліну гларгуну - маркетинговий дозвіл отримав аналог Лантуса спільної розробки Eli Lilly і Boehringer Ingelheim,інформує Reuters.

Препарат Лантус на сьогоднішній день є привабливим базальним інсуліном, призначеним для підтримки в крові нормального рівня цукру в проміжках між прийомами їжі і в нічний час. Інсулін гларгін був розроблений в 1990-х роках компанією Sanofi і з тих пір щорічні продажі ЛЗ становлять близько 8 млрд доларів.

Виробникам біоаналогу Лантуса вдалося переконати експертів Європейської медичної комісії в тому, що розроблений ними препарат аналогічний по набору амінокислот оригінальному лікарському засобу.

Нагадаємо, що у червні цього року Комітет з лікарських препаратів для медичного застосування (CHMP) EMA після вивчення результатів доклінічних і клінічних досліджень біоаналога рекомендував препарат до реєстрації на ринку Євросоюзу.

remedium.ru