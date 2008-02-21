Прес-конференція на тему: “Хто відповість за отруєння дітей пробою Манту?”, в якій візьмуть участь члени ГО «Ліга захисту громадянських прав» та батьки, діти яких отримали важкі захворювання в результаті туберкулінодіагностики і які вже кілька років намагаються добитися правди від МОЗ: чому таке сталося з їхніми дітьми і хто повинен нести за це відповідальність?. Учасники: батьки постраждалих дітей: Людмила Вервека, Світлана Гончар, Катерина Коливайло, Людмила Коливайло, Юрій Бабій, Галина Іваха, Галина Гнатюк, Ірина Гончарук. Члени ГО „Ліга захисту громадянських прав”: В’ячеслав Костилєв, президент, Наталя Коломієць, лікар-педіатр і Віра Казмірчук, професор, д.м.н., зав. кафедрою імунології НМУ ім. Богомольця (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.